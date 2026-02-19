Montage: FPV-Drohne über winterlicher Straße, davor eine Landdrohne zur Versorgung mit Nachschub
Krieg im Drohnenfeuer
Krieg im Drohnenfeuer - Schlachtfeld neuer Waffen

Schlachtfeld neuer Waffen
  • 2026

Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine ist längst nicht nur ein Kampf um Territorium – er ist auch ein Wettlauf um Technologie und neue Waffen. Innovation wird hier zur Überlebensfrage.

