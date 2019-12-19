Y-Kollektiv

Wunderheiler - Was steckt dahinter? Betrug oder Alternative zur Schulmedizin?

Wenn die Schulmedizin an ihre Grenzen stößt, weichen einige Menschen auf Alternativen aus und suchen zum Beispiel bei Geist- oder Wunderheilern nach Hilfe. Eigenen Aussagen zufolge wollen einige Heiler sogar Krebs, Depressionen und Autoimmunerkrankungen heilen können. Reporterin Victoria van Violence will wissen, was Geist- und Wunderheiler genau machen, will verstehen wie sie arbeiten und macht den Selbstversuch. Dafür besucht Victoria eine Messe für alternative Heilmethoden in Berlin- Zehlendorf und trifft dort Wunderheiler und sogenannte „Energie-Arbeiter". Sie trifft auch eine junge Frau, die unter Depressionen litt und über eine Facebook Selbsthilfegruppe an eine Wunderheilerin geriet, die sie aufforderte ihre Antidepressiva abzusetzen. Victoria lässt auch eine "White Time Healing"- Behandlung an sich durchführen und fragt eine Medizinerin ob und welche Risiken die Geist- und Wunderheilkunde birgt.