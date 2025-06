Wegsperren oder heilen? Was tun mit psychisch kranken Straftäter*Innen? - STRG_F

Florian wollte mehrere Menschen töten. Bei seiner Tat leidet er an einer schizoiden Persönlichkeitsstörung. Darum kommt er nicht ins Gefängnis, sondern in den Maßregelvollzug. Hier erhalten psychisch kranke Straftäter*innen Therapie und sollen in den meisten Fällen einen Weg zurück in die Gesellschaft finden. Florian ist nun schon seit mehr als 11 Jahren untergebracht und es gibt wenig Aussicht auf Entlassung. Haben Menschen wie Florian eine zweite Chance verdient oder sollen sie für immer weg gesperrt werden? Die Strg_f Autroinnen Kira Gantner und Simone Horst haben Florian getroffen.