Mein Körper gehört mir - Warum Selbstliebe so wichtig ist!
- 23.04.2020
Mein Körper gehört mir! Maria tanzt jeden morgen in Unterwäsche und zeigt sich in ihren Stories, weil ihr das einen guten Start in den Tag gibt. Sie will, dass man darüber redet, warum Frauen...#meinkörper #selbstliebe #bubbles
