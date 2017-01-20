Leben von Hartz IV (Ist man an Armut selbst schuld? Folge 4)
Leben von Hartz IV (Ist man an Armut selbst schuld? Folge 4)
  • Gesellschaft
  • Reportage
  • ehrlich
  • 20.01.2017

Heidi ist arm. Sie lebt von Hartz IV und holt sich ihr Essen an der Tafel. Genau wir ihre Mutter. Was denkt sie über sich und die Gesellschaft? Ich habe sie zuhause besucht.Folge 4 der Frage "Ist man an Armut selbst schuld?", die Michael sich letzten Sommer gestellt hat.Zu Folge 1 geht's hier lang: https://youtu.be/hgNnQWGnwawZu Folge 2 hier lang: https://youtu.be/XtEChRb9Rc0Und zu Folge 3 hier lang: https://youtu.be/kK0LSnXYm84Folgt mir auch auf Facebook: https://www.facebook.com/DieFrage/

