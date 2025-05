Jasmina Neudecker will für Terra Xplore herausfinden, was wissenschaftlich hinter intuitiven Entscheidungen steckt: Was ist Intuition und können wir ihr trauen?

Nachdenken, mit Erfahrung bewerten und entscheiden

Entscheiden wir besser mit analytischem Denken oder durch automatisierte Bewertungen mit viel Erfahrung und einer guten Portion Gefühl? Was also hat es mit der Intuition auf sich?



Prof. Nicola Baumann, Persönlichkeitspsychologin an der Universität Trier, definiert den Begriff der "intelligenten Intuition" in Abgrenzung zum reinen Bauchgefühl. Sie sagt: "Die intelligente Intuition basiert auf Erfahrungswissen. Und die hilft uns, ganz viele Informationen gleichzeitig zu berücksichtigen und das ganze Erfahrungswissen im Hintergrund mitschwingen zu haben".

Man sieht nur mit dem Herzen gut?

Doch wie und wann nutzen wir im Alltag unsere Intuition? Das möchte Jasmina von unterschiedlichen Personen wissen. Sie fragt nach großen Lebensentscheidungen: Studium, Kinder, Liebe, Trennung. Wie bewusst, unbewusst oder intuitiv laufen die Entscheidungsprozesse? Wer hat sich auf seine Intuition verlassen oder seinen Verstand gehört?



In manchen Situationen sollte man sich jedoch nicht auf seine Intuition verlassen. Vom Sozial-Psychologen Dr. Marc Jekel erfährt Jasmina: Immer dann, wenn sich das unbewusste Erfahrungswissen auf falsche Normen, falsche Bewertungen, Vorurteile oder Stereotype gründet. Denn Intuition ist abhängig vom Kontext, in einem kann sie gut sein, im anderen nicht.

Unsere Quellen