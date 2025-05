Biologin Jasmina Neudecker will wissen, wo unsere freie Gesellschaft Regeln braucht und warum auch selbstbestimmte Menschen oft auf Autorität und Anweisungen vertrauen.

Wo Hierarchie und strikte Regeln sinnvoll sind

Ist Gehorsam in unserer Gesellschaft überhaupt noch passend? Jasmina begleitet den 22-jährigen Brandmeister in Ausbildung Tim Pionk bei einem Manöver der Berufsfeuerwehr Hagen. Hier gilt eine strenge hierarchische Struktur mit striktem Regeln. Schnell wird klar, wieso Diskutieren hier nicht angebracht ist. Doch es zeigt sich: Manchmal bedeutet Verantwortung auch, selbstbestimmt zu entscheiden, um Leben zu retten.

Widersetzen oder gehorchen?

Wie gehorsam sind wir als Gesellschaft heute überhaupt noch? Das will Jasmina in einem Sozial-Experiment mit versteckter Kamera herausfinden. Unterstützt wird sie dabei vom Psychologen Dr. Felix Götz von der Universität Regensburg. Er leitet die in Deutschland einzige psychologische Forschungsgruppe zum Thema Gehorsam mit Mitgliedern aus den Universitäten Regensburg, Göttingen und Würzburg. Eine Autoritätsperson mit Sicherheitsweste und Walkie-Talkie macht Besuchern des Olympiaparks München absurde Vorschriften. Wie verhalten sich die Passanten? Werden sie die unsinnigen Anweisungen in Frage stellen und vielleicht widersprechen?

Zwischen Pflicht und Moral

Berühmt in der Geschichte der Psychologie ist das Milgram-Experiment aus den 60er Jahren, bei dem Probanden angewiesen wurden, anderen Teilnehmern vermeintlich Stromstöße zu erteilen. Heute wäre dieses Experiment wissenschaftlich und moralisch nicht mehr denkbar. Doch auch im sogenannten Käfer-Zerstörungs-Experiment von Dr. Felix Götz geht es um den Konflikt zwischen äußerer Autorität und unseren inneren Überzeugungen. Jasmina darf bei diesem einzigartigen Experiment der modernen Gehorsamsforschung teilnehmen. Dabei werden Probanden aufgefordert, Käfer in einer Kaffeemühle vermeintlich zu zerstören. Wie wird sich Jasmina entscheiden? Führt sie die Befehle des Versuchsleiters aus oder widersetzt sie sich und ist ungehorsam?

