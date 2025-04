Die Generation der Boomer möchte ihre verbleibende Lebenszeit genießen und überlegt oft, früher aufzuhören. Die Generation Z hingegen fordert eine klare Work-Life-Balance. Kann das im Zeitalter des Arbeitskräftemangels gelingen?

"Wer will sein Leben nur auf die Arbeit ausrichten?" Die 26-jährige Maximiliane aus der Generation Z arbeitet als Studienassistentin im Deutschen Herzzentrum in München und pendelt dafür weite Strecken. Um mehr Freizeit zu gewinnen, erwägt sie, ihre Stunden zu reduzieren – selbst wenn das einen Gehaltsverlust von rund 200 Euro monatlich bedeutet. Weniger Arbeit, mehr Lebensqualität? Auch im Freundeskreis ist dieser Gedanke ein Dauerthema.



Für Ingo und Barbara hingegen ist das deutsche Gehaltssystem nicht mehr akzeptabel. Die beiden haben beschlossen, nach Neuseeland auszuwandern, wo Ingo als Physiotherapeut bessere Gehälter und geringere Steuerabgaben erwartet. "Die Bezahlung in Neuseeland ist tatsächlich deutlich besser. Und die Verträge sind meist unbefristet." Doch während das Paar nach einer höheren Lebensqualität strebt, verliert Deutschland dringend benötigtes medizinisches Fachpersonal.



Der 59-jährige Michael wiederum sehnt sich nach dem Ruhestand, doch dieser liegt für ihn noch acht Jahre entfernt. "Ich kenne zu viele, die von ihrer Rente kaum noch etwas hatten." Ein vorzeitiger Ausstieg wäre zwar möglich, aber mit Einbußen verbunden. Ist ihm die Freiheit das wert?



"Wir haben Sachen im Schrank, die sind noch aus meiner Kindheit. Die trägt jetzt meine Tochter." Eileen, alleinerziehende Mutter von zwei Kindern, arbeitet im Niedriglohnsektor. Trotz ihrer 30-Stunden-Woche bleibt ihr kaum mehr als der Betrag, den sie mit Bürgergeld hätte. Doch für sie zählt mehr als das Einkommen: "Das ist eine Haltung zum Leben. Es macht das Leben lebenswerter, wenn man sagen kann: Hey, das habe ich mir selbst erarbeitet."



Die "ZDF.reportage" beleuchtet verschiedene Lebensentwürfe und zeigt, wie unterschiedlich Menschen in Deutschland das Thema Vollzeitjob angehen: Ist er erstrebenswert oder eine Last?