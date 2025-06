Benjamin hegt über Jahre ein Geheimnis: Er verschweigt, dass er schwul ist. Vor allem im Fußballverein spricht er nicht darüber – auch aus Angst vor Homophobie. Er erzählt Eric, wie belastend ein Leben mit einer solchen Lüge ist, aber auch, wie befreiend es sein kann, wenn man endlich die Wahrheit sagt. Nach seinem Coming Out kann Benjamin offen und transparent mit seinem Schwulsein umgehen.

Gefühle und Fremdgehen: Was wir am häufigsten geheimhalten

In London trifft Eric Mayer den Psychologen und Geheimnisforscher Michael Slepian, der weltweit zu Geheimnissen forscht. Von ihm will Eric wissen: Welche Geheimnisse sind am häufigsten? Oft wird laut Slepians Studien über Sexualität, Gefühle für andere und Fremdgehen geschwiegen. Warum fällt es uns so schwer, solche Geheimnisse zu offenbaren? Und wann wird Verschweigen zur Last?

Offenheit und Transparenz im Diagnosegespräch

Einen besonders sensiblen Umgang mit der Wahrheit benötigen Ärztinnen und Ärzte im Umgang mit schlimmen Diagnosen. Eric Mayer will wissen: Kann man lernen, die Wahrheit zu sagen? Medizinstudierende an der TU München üben in Workshops, wie sie Patientinnen und Patienten mit Empathie und Feingefühl gegenübertreten, um zum Beispiel eine niederschmetternde Krebs-Diagnose zu übermitteln. Eric Mayer macht den Selbstversuch: Wie schwer ist es für ihn, direkt und ehrlich zu sein?