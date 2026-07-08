Und wer schmeckt den Unterschied zwischen Duck Taste und Chili? Pia Osterhaus experimentiert mit einer Profiköchin, schickt die Suppen ins Labor und untersucht auch die Verpackungen der Convenience-Suppen.



Schnell zubereitet und unkompliziert

Mehr als heißes Wasser braucht es nicht für die schnelle Küche mit Instantnudelsuppen und Ramen. Dahinter steckt mehr als der schnelle Snack aus der Vergangenheit. Aktuell ein Massenprodukt, das enorme Umsätze generiert: Allein in Deutschland wurden 2024 rund 400 Millionen Packungen konsumiert. Der Markt ist global organisiert: Vom europäischen Anbieter Maggi bis zum asiatischen Branchenriesen Nissin konkurrieren zahlreiche Hersteller um die Gunst der Kundinnen und Kunden.



Ein zentrales Verkaufsargument: die Geschwindigkeit. Schnell und bequem wird in wenigen Minuten aus trockenen Nudeln eine warme Mahlzeit. Köchin und Influencerin Sarah Mühlberg stellt sich in einem Experiment der Herausforderung Convenience gegen Handmade, Wasserkocher gegen Kochtopf. Auch Pia tritt gegen den Wasserkocher an.

Preis und Auswahl als Verkaufsargumente

Auch beim Preis scheinen Instantnudeln unschlagbar: Meistens kosten sie weniger als zwei Euro. Eine warme Mahlzeit zum Minimalpreis: Nice Price. Wie funktioniert das? Und was sagt der Preis über den tatsächlichen Wert des Produktes aus? Psychologe Riccardo Frink hat die Erklärung: Entscheidend ist nicht, was etwas kostet – sondern wie günstig der Preis im Vergleich mit anderen Produkten wirkt.



Die Auswahl scheint grenzenlos. Auf den Verpackungen zeigen bunte Bilder üppige Zutaten und intensive Geschmacksrichtungen: "Creamy Carbonara", "Chicken" und "Duck Taste" – das klingt lecker und hochwertig. Aber was steckt drin in den Tüten und Cups? Pia Osterhaus schickt die Suppen ins Labor und lüftet damit auch das besondere Geheimnis von "Yum Yum Duck Flavour".

Mit Pia Osterhaus auf den Spuren der Instantnudeln

In der Verbraucher-Dokumentation "Nice Price – Das Geheimnis der Instantnudeln" testet Pia Osterhaus Grenzen des Geschmacks, lässt Verbraucherinnen und Verbraucher experimentieren und geht gemeinsam mit Experten und Brancheninsidern der Frage nach, mit welchen Strategien ein einfaches Produkt so erfolgreich werden konnte – und was wir als Konsumenten darüber wissen sollten.