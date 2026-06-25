Um sich auf Straßen, Plätzen und Partys wohler zu fühlen, setzen Städte auf neue Technik, soziale Präsenz und vorausschauende Stadtplanung – etwa mit einer App in München, Awareness-Teams in Berlin, KI im Bremer Nahverkehr und neu gestaltete Viertel in Wien.

Tilman Rumland entwickelte die Sicherheitsapp Safe Now – ausgelöst durch ein persönliches Erlebnis: Seine damalige Freundin wurde in einem Klub Opfer eines Übergriffs und konnte keine Hilfe holen. "Ich war fassungslos. Und dachte: Dafür muss es im 21. Jahrhundert doch eine Lösung geben." Seine Antwort: ein Alarmsystem, das per Smartphone ausgelöst wird. Über eine App wird das Sicherheitspersonal alarmiert – inklusive präziser Ortung, auch ohne Mobilfunknetz.



Doch Technik allein reicht nicht. Das Berliner Unternehmen think SI3 will Konflikte lösen, bevor sie eskalieren – durch Präsenz, Kommunikation und Vertrauen - kurz Awareness. Im Berliner Mauerpark und am Bahnhof Zoo ist Varvara Borodkina mit ihrem Team im Einsatz, um zu vermitteln und Übergriffe zu verhindern.



Um das Sicherheitsgefühl im öffentlichen Raum nachhaltig zu verbessern, setzt Wien auf geschlechtssensible Stadtplanung. Angsträume umgestalten - oder gleich anders zu planen - das ist das Ziel der Architektursoziologin Julia Girardi-Hoog. Mit ihrem Gender Planning Netzwerk baut sie bedrohlich wirkende Plätze um zu freundlichen, gut beleuchteten, einladenden Orten.



Im öffentlichen Nahverkehr steigen die Gewaltdelikte. Deshalb testet Bremen in seinen Straßenbahnen, ob künstliche Intelligenz für mehr Sicherheit sorgen kann. Kai Harmening vom Start-up Just Ad AI hat ein System entwickelt, das Konflikte und Gewalt im Fahrgastraum erkennt und automatisch die Leitstelle alarmiert.