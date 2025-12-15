Das Grill-Duell: Weber & Co. Im Härtetest

Ist ein Kurs an der Weber Grill Academy ultimatives Grill-Know-how oder vor allem Marketing? Expertin Gesa Lischka ordnet ein, und Uke Bosse probiert es aus. Mit Grillprofi Klaus Glaetzner baut er einen DIY-Grill und zaubert ein leckeres Menü auf dem Rost.

Etwas anarchischer: Uke Bosse testet auf seine Art

Und wie schneidet die Kugelgrill-Ikone im Duell mit günstigeren Geräten ab? Der TÜV Süd prüft für den "Smart Shopper" drei Holzkohle-Kugelgrills – den teuren Weber Original Kettle E-5730, den mittelpreisigen Taino Neo Kugelgrill und den Discounter-Grillmaster Kansas von Lidl – auf Verarbeitung, Standfestigkeit, Temperaturverteilung und einiges mehr.



Zusammen mit einer Materialexpertin checkt auch Uke Bosse die drei Konkurrenten, wie immer etwas anarchischer, wie immer unterhaltsam und informativ. Wirft ein Laubbläser die Grills um? Halten die Roste einer Salzlösung stand, und welcher Grill bringt Steaks, Würstchen und Gemüse am schnellsten auf den Punkt? Und da sich ein Holzkohlegrill nicht für jede Location eignet, brutzeln Uke und Grill-Fachfrau Bettina Licht auch auf Gas und Elektro. Die Kulisse: eine echte Westernstadt. Die "Testesser": Cowgirls und Cowboys.

Der "Smart Shopper": jede Menge Infos über direktes und indirektes Grillen, Servicetipps zu verschiedenen Grilltypen und Grillparty-Wissen über die Geschichte des Kugelgrills, wie immer gewürzt mit einer gewaltigen Prise Humor.

Im Verbraucherformat "Smart Shopper" checkt Host Uke Bosse Haushaltsgeräte - mit Härte und Witz. Er zerlegt die Geräte in ihre Einzelteile und findet heraus, mit welchen Psychotricks die Hersteller arbeiten.