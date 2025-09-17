Ob knusprige Pommes, dampfende Bouillabaisse oder cremige Vanillesoße – Wasser spielt in der Küche eine zentrale Rolle.

Die Terra X-Dokumentation „Chemie des Kochens“ zeigt Foodies und Wissensfans, warum gutes Essen ohne Chemie nicht funktioniert. In der ersten Folge „Wasser“ wird klar, warum H₂O nicht nur eine durchsichtige Flüssigkeit ist, sondern die geheime Superzutat. Wasser ist ein Transportmittel für den Geschmack, Temperaturregler, Lösungsmittel, Strukturgeber und ein beliebter Reaktionspartner, der viele kulinarische Prozesse überhaupt erst möglich macht. Ob flüssig, gasförmig oder kristallin – H₂O ist die vielseitigste Zutat in der Küche. Und wer die chemischen Grundlagen versteht, wird nicht nur besser kochen können, sondern auch neue Geschmackserlebnisse kreieren. Kochen ist Chemie – und Wasser ist das Reagenzglas der Küche.

Bouillabaisse: Geschmack durch Reduktion

In der südfranzösischen Küche zeigt sich die Kraft des Wassers besonders eindrucksvoll. Die Bouillabaisse, eine traditionelle Fischsuppe aus Marseille, lebt von der Reduktion: Je länger die Suppe köchelt, desto intensiver wird der Geschmack. Wasser löst Proteine und Aromastoffe aus Fisch und Gemüse – und konzentriert sie durch Verdampfung.

Die begleitende Rouille, eine Knoblauch-Mayonnaise, ist ein Paradebeispiel für eine Emulsion: Wasser und Öl verbinden sich mithilfe von Lecithin aus dem Eigelb – ein Molekül, das sowohl mit Wasser als auch mit Fett „befreundet“ ist.

Die Wissenschaft hinter perfekten Pommes

Der britische Koch Heston Blumenthal zeigt, wie man mit Chemie die perfekte Pommes zaubert: außen knusprig, innen fluffig. Entscheidend ist der Wassergehalt der Kartoffel. Zu viel Wasser macht die Kruste weich, zu wenig lässt sie austrocknen. Die Lösung: ein dreistufiger Kochprozess mit gezielter Wasserreduktion – inklusive Osmose-Effekt beim Salzen.

Germknödel & Vanillesoße: Dampfgaren für Fluffigkeit

Beim Dampfgaren bleibt der Teig des Germknödels saftig und locker. Wasserdampf sorgt für gleichmäßige Hitze, ohne den Teig auszutrocknen. Die Vanillesoße wiederum ist eine Emulsion aus Milch, Eigelb und Zucker – auch hier ist die Temperaturkontrolle entscheidend, damit das Ei nicht gerinnt.

Käsefondue: Emulsion mit Wein und Stärke

Ein gutes Käsefondue beginnt mit einer stabilen Emulsion. Wein bringt nicht nur Geschmack, sondern auch Alkohol und Säure, die die Käseproteine zersetzen und eine geschmeidige Masse ermöglichen. Maisstärke stabilisiert die Mischung. Ohne diese Zutaten würde sich der Käse in Wasser nicht verbinden – die Emulsion würde scheitern.

Granita: Cremigkeit durch Zucker und Salz

Die sizilianische Granita besteht aus Wasser, Zucker und Frucht. Zucker senkt den Gefrierpunkt und verhindert große Eiskristalle – das sorgt für eine cremige Konsistenz. Salz wiederum besitzt eutektische Kraft: Es senkt die Umgebungstemperatur und ermöglicht schnelles Gefrieren – ein Trick, der auch beim Getränkekühlen hilft.

Fazit: Wasser ist die geheime Superzutat.

Chemie des Kochens - Wasser

Streamen ab 17. September 2025

TV-Erstausstrahlung ZDF am 5. Oktober 2025, 19:30 Uhr



Buch Marie Villetelle, Katharina Adick, Angela Sommer, Kevin Brüssel

Regie Marie Villetelle, Christoph Eder



Redaktion TV Johannes Geiger, Katharina Kohl

Redaktion Online Michael Büsselberg



