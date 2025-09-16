Terra Xplore - Kurzreportagen - Bucketlist: Bevor ich sterbe, möchte ich...
- Gesellschaft
- Talk
- authentisch
- 6
- 16.09.2025
In einem Sozialexperiment spricht Psychologe Leon Windscheid mit Menschen darüber, was sie noch alles tun wollen, bevor sie sterben. Von der Palliativmedizinerin Prof. Claudia Bausewein erfährt er, was sterbende Menschen am Ende am meisten bereuen.
- Gesellschaft
- Talk
- authentisch
- 6
- 16.09.2025
- ZDF
In einem Sozialexperiment spricht Psychologe Leon Windscheid mit Menschen darüber, was sie noch alles tun wollen, bevor sie sterben. Von der Palliativmedizinerin Prof. Claudia Bausewein erfährt er, was sterbende Menschen am Ende am meisten bereuen.
Leon Windscheid geht der Frage nach, ob am Ende ein gutes Leben die beste Voraussetzung für ein möglichst gutes Sterben ist. Denn der Tod gehört zum Leben. Jedoch ist im Alltagsstress oft kein Platz für Gedanken an den Tod, vielleicht erst recht nicht, wenn es um den eigenen geht. Aber ist das gut? Oder wäre es nicht besser, wenn wir uns mehr mit dem eigenen Tod und somit auch unserem „restlichen“ Leben auseinandersetzen? Welche Erlebnisse warten noch auf uns? Macht erst der Tod das Leben lebenswert? Und können wir durch die Auseinandersetzung letztendlich sogar fürs Leben profitieren?
"Terra Xplore" berichtet.