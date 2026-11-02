Was bedeutet es, als junge Mutter mit unheilbarem Krebs zu leben? Im Talk mit Leon Windscheid erzählt Patrice Aminati, wie sie mit ihrer Diagnose umgeht - und was ihr Hoffnung gibt.

Die Influencerin lebt seit 2023 mit Hautkrebs, seit 2025 gilt ihre Erkrankung als unheilbar. Ihr Blick auf das Leben hat sich dadurch verändert. Die Zeit mit ihrer Tochter und die kleinen Momente des Alltags sind für sie noch kostbarer geworden.

Krebsdiagnose: Was gibt Patrice Aminati Hoffnung?

Im Retro-Camper fährt Psychologe Leon Windscheid mit Patrice Aminati zu einer abgelegenen Kapelle - einem Ort, der für sie besondere Bedeutung hat. Dort spricht sie darüber, wie sie durch die Auseinandersetzung mit dem Tod zum Glauben gefunden hat. Begegnungen mit Menschen, die ihr nahestehen, oder ein gutes Essen mit Freunden und Familie genießt sie heute intensiver. Eine feste Bucketlist hat sie nicht. Aber sie sagt, es gebe noch über 1.000 Dinge, die sie erleben möchte.

Ihre größte Hoffnung: mindestens 14 weitere Jahre mit ihrer Tochter, um deren 18. Geburtstag mitzuerleben. Ein Arzt habe ihr gesagt, dass sie Weihnachten 2025 nicht mehr erleben würde. Patrice hält dagegen: "Glaube der Diagnose, aber nicht der Prognose." Ihre Tochter gibt ihr Kraft, weiterzumachen.

Wie belastet die Krebstherapie ihren Alltag?

Im Gespräch mit Leon zeigt sich Patrice humorvoll und lebensfroh. Zugleich erzählt sie, wie sehr die Therapien sie belasten. An manchen Tagen braucht sie die Hilfe ihrer Eltern - auch beim Trinken oder beim Gang zur Toilette. Zu Beginn ihrer Erkrankung habe sie sich allein gefühlt, obwohl so viele Menschen von Krebs betroffen sind.

Patrice Aminati über Tod und Lebensfreude

Manche Fragen von Leon treffen sie tief: Was bedeutet es, die eigene Stimme als Hörbuch zu hinterlassen? Vor den Eltern zu sterben oder die kleine Tochter zurückzulassen? Patrice Aminati spricht offen über diese Gedanken - und über ihren Wunsch zu leben und anderen Menschen in einer ähnlichen Situation Mut zu machen.