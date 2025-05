Ava leidet lange unter Anorexia Nervosa, besser bekannt als Magersucht. Ihre Eltern fühlen sich hilflos und machen sich Vorwürfe: Haben sie Warnzeichen übersehen?

Mit Psychologe Leon Windscheid sprechen sie über ihre Suche nach den Ursachen für die Magersucht und darüber, was ihnen schließlich geholfen hat, die Krankheit und die damit verbundenen Schuldgefühle zu überwinden.

Pubertät, Einsamkeit, Trennung: Wo liegen die Ursachen?

Die Zahl der diagnostizierten psychischen Störungen und Krankheiten bei Kindern und Jugendlichen ist seit Corona stark gestiegen. Es gibt Fälle, da machen sich Eltern klar schuldig, weil sie ihren Kindern körperliche und emotionale Gewalt antun. Was ist aber in anderen Fällen, in denen Kinder eine psychische Erkrankung entwickeln - geben sich da Eltern zu Recht die Schuld? Darüber spricht Leon Windscheid mit Prof. Christoph Correll, Psychiater und Direktor der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters an der Charité in Berlin. Von ihm will Leon auch wissen, was erste Warnzeichen sind, auf die Eltern achten sollten.

Wichtig: Frühzeitig professionelle Hilfe holen

In einem Sozialexperiment stellen sich vier Mutter-Kind-Paare den eigenen Schuldzuweisungen und suchen nach Ursachen für so unterschiedliche psychische Erkrankungen wie Anorexie, Depression, ADHS und Autismus.

Beate Herpertz-Dahlmann, ehemalige Klinikdirektorin und Professorin für Psychiatrie, arbeitet eng mit betroffenen Kindern und Jugendlichen und deren Familien zusammen. Sie berichtet von ihren Erfahrungen und erklärt, warum elterliche Schuldgefühle immer auch Teil der Therapie sind.

Unsere Quellen