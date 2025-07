Was kostet dich dein Perfektionismus?

Aline wollte schon als Kind alles perfekt machen: das aufgeräumte Zimmer, die Schulnoten, später Studium und Job – auch dann, wenn keiner Perfektion erwartet hat. Der Druck, immer alles richtig zu machen, führte zu chronischem Stress, Versagensangst – und schließlich zu einem Burnout.

Von Prof. Ulrich Vorderholzer, dem ärztlichen Direktor an der Schön-Klinik für Psychosomatik in Roseneck, erfährt Jasmina , dass Perfektionismus ein Risikofaktor für Depression, Angststörungen, Zwangsstörungen und Schlafstörungen sein kann. In einem Experiment, das Terra Xplore mit der Psychologin Dr. Christine Altstötter-Gleich durchführt, wird die Frage beantwortet: Machen uns unsere hohen Ansprüche wirklich erfolgreicher – oder steht er uns vielleicht sogar im Weg? Dabei treten Menschen mit und ohne perfektionistische Tendenzen gegeneinander an. Wer wird am besten abschneiden?