In der ersten Folge geraten drei Lebensentwürfe ins Wanken: Eine Pflegerin bricht unter der Belastung der Dauerschichten zusammen, eine Softwareingenieurin fühlt sich im Büroalltag gefangen und ein Mediengestalter kämpft mit finanzieller Unsicherheit.

Konflikte mit Eltern, Freunden und sich selbst

Pflegerin Jenny kämpft jeden Tag gegen Schmerz und das Gefühl, nicht genug helfen zu können. Softwareingenieurin Victoria merkt, wie der sichere Job mit jedem Meeting sinnloser wird und ihr die Leichtigkeit raubt. Mediengestalter Majid muss nicht nur für sich, sondern auch für seine Familie immer wieder Perspektiven schaffen.

Überforderung, Selbstzweifel und wirtschaftlicher Druck werden zum ständigen Begleiter, während alle versuchen, nicht unterzugehen. Die Suche nach einem Neustart beginnt.

Entscheidung für den Lebensweg

Unter der Frage „Wie will ich arbeiten?“ werden drei Protagonist:innen hautnah dort begleitet, wo ihre Lebenswege sich entscheiden. Mit großer emotionaler Nähe sind wir dabei, während Pflegerin Jenny nach einer weiteren Schicht überlegt, wie lange sie diese Belastung noch durchsteht. Softwareingenieurin Victoria wird während eines Projekts von Zweifeln übermannt und fragt sich, ob ihr Leben im Büro wirklich so weitergehen kann. Und Mediengestalter Majid ringt jedes Mal mit der Frage, ob die Kreativarbeit noch reicht, um für sich und seine Familie ausreichend finanziell zu sorgen.

Die Pilotfolge schaut in die Konflikte mit Eltern, Freund:innen und mit dem eigenen Inneren und macht erfahrbar, wie existentiell die Frage nach einem neuen Berufsweg ist.