In der dritten Folge rücken finanzielle Unsicherheit, familiärer Druck und die Belastung durch den Jobwechsel in den Vordergrund. Körperliche Symptome und existenzielle Fragen bestimmen den Alltag von Jenny, Victoria und Majid.

Neustart oder Rückkehr zur Routine?

Pflegerin Jenny steht nach einem MRT vor der Frage, ob ihr Körper den Belastungen weiter standhält und wie sie die Existenzangst bei einem Jobwechsel bewältigen kann.

Mediengestalter Majid arbeitet weiter ohne Unterbrechung und wird dann von seinem Körper gezwungen, eine Pause einzulegen. Ein Umdenken im Arbeitsrhythmus beginnt.

Softwareingenieurin Victoria spürt nach ihrem Neustart, dass Freiheit und Einsamkeit oft eng zusammenliegen und reflektiert, wie die Rückkehr zu Routine und Struktur für sie der richtige Schritt sein könnte.

Suche nach neuem Job

Die Folge begleitet Pflegerin Jenny bei Arztgesprächen und der Entscheidung, ob sie ihre Arbeit weiterführen kann. Victoria berichtet von ihrer Einsamkeit nach dem Neustart und erklärt, warum sie einen neuen Job sucht, der ihr Routine und Sicherheit zurückgibt. Majid steht unter finanziellen Druck und tauscht sich mit seiner Familie über Alternativen aus.

Wir sind nah dabei, wenn alle drei zwischen Unsicherheit und Zuversicht neue Wege gehen.