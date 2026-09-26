Rund 4000 Menschen leben hier. Das nur 0,5 Quadratkilometer große Gebiet schreckt manche Passanten ab, zieht aber viele auch magisch an.

Frankfurter Rotlichtmilieu

Die 19-jährige Anabelle hat ihr Hobby Tanzen zum Beruf gemacht und einen Job als Stripperin angenommen. Wie funktioniert das Geschäft mit dem Körper? Wie groß ist die Gefahr, auf die "schiefe Bahn" zu geraten? Angst hat sie im Bahnhofsviertel nicht. Sie sagt: "Klar muss man als Frau aufpassen, aber das muss man überall."

Mit den Streetworkern unterwegs

Um diejenigen, die wegen Alkohol, Medikamenten oder Drogen abgestürzt sind, kümmern sich nicht nur professionelle Sozialarbeiter, sondern auch freiwillige Streetworker wie der 36-jährige Mo. Er war früher selbst Dealer und hilft nun anderen, durch Entgiftung aus der Spirale von Sucht und Elend herauszukommen. Dabei arbeitet er mit einem Team von Freiwilligen zusammen. "Wir bringen mindestens fünf bis sechs Menschen in die Entgiftung im Monat. Davon schafft es natürlich nicht jeder, aber von zehn Leuten schaffen es etwa zwei bis drei bei uns", erzählt Mo.

Gastronom im Bahnhofsviertel

Der Gastronom Rusbeh Toussi wohnt und arbeitet seit rund 20 Jahren im Bahnhofsviertel, betreibt dort ein Restaurant und den Club "Karlson". Auch wenn es für ihn als Geschäftsmann nicht immer leicht ist inmitten von Suchtkranken und Kriminalität, findet er: "Das Bahnhofsviertel ist einer der kosmopolitischsten, energiegeladensten Orte in Frankfurt – wahrscheinlich in Deutschland überhaupt. Ich bin froh, dass wir Teil dieser Community sind."

Viele Einsätze für die Polizei

Seit vier Jahren ist Hauptkommissar Daniel Kerleau regelmäßig im Bahnhofsviertel im Einsatz. Drogen, Menschen ohne Aufenthaltstitel, illegale Straßenprostitution – die Einsätze sind vielfältig und oft äußerst stressig. "Stellen Sie sich einen Tag ohne uns vor, wie es dann hier aussehen würde", sagt der 29-Jährige. Doch trotz der nie endenden Kriminalität mag er das Bahnhofsviertel wegen seiner Vielfalt und Buntheit.

Die "ZDF.reportage" gibt Einblicke in das verrufene und lebendige Areal am Frankfurter Hauptbahnhof. Der Film blickt hinter die Kulissen des Viertels und trifft Anwohner, Ex-Dealer, Polizisten, Crack-Süchtige und Geschäftsleute.