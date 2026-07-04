Brennpunkt Freibad

Für Schwimmmeister und Security-Mitarbeiter in Deutschland bedeutet die Freibadsaison immer auch Stress. Damit Freibäder, gerade in der Großstadt, für alle Besucher ein angenehmer Ort sind, braucht es klare Regeln - und jemanden, der sie durchsetzt.

Kontrollen am Freibad-Eingang

"Manchmal können auch 1000 Badegäste mehr Stress machen als 3000 Badegäste. Kommt immer darauf an, wie gut gelaunt sie sind", weiß Schwimmmeisterin Diana Reimann vom Sommerbad Humboldthain im Berliner Bezirk Wedding. Gemeinsam mit ihrem Team sorgt sie dafür, dass die Badegäste vor allem im Wasser sicher sind und niemand in Not gerät. Doch an heißen Tagen gibt es häufig Konflikte unter den Besuchern, und auch am Beckenrand müssen sie und ihr Team immer wieder diskutieren. Größere gewalttätige Zwischenfälle jedoch, wie sie aus Berlin in den vergangenen Jahren mehrfach Schlagzeilen machten, konnten Diana Reimann und ihr Team bisher erfolgreich verhindern.



"Umso heißer es wird, umso erhitzter werden die Gemüter", sagt Security-Mitarbeiterin Jessie aus Berlin. Prävention beginnt deshalb für sie schon am Eingang. Seit 2023 werden an allen Berliner Bädern am Eingang nicht nur die Taschen auf gefährliche Gegenstände kontrolliert, sondern Besucher müssen auch einen gültigen Ausweis vorzeigen. Davon sind zwar nicht alle begeistert, doch Diana Reimann und ihr Team sind überzeugt, dass auch das zusätzliche Sicherheit schafft.

Besseres Sicherheitsgefühl mit Security

Auch im Sport-Paradies in Gelsenkirchen sind bei heißem Wetter regelmäßig Security-Mitarbeiter im Einsatz. Für Betriebsleiter Frank Hansch ist das eine Realität, mit der er sich abfinden muss: "Freibäder sind natürlich auch ein Spiegelbild der Gesellschaft", meint er. Und da gebe es eben "Veränderungen, die nicht immer nur positiv sind." Doch die Akzeptanz der schwarz gekleideten Männer im Bad ist generell hoch - die meisten Besucher fühlen sich dadurch sicherer.

Entspannte Stimmung im Lorettobad in Freiburg

Im Frauenbad des Lorettobades in Freiburg dagegen gibt es keine Security. Laut polizeilicher Statistik ist der weitaus überwiegende Teil der Gewalttäter in Freibädern männlich - handgreifliche Konflikte kommen dort so gut wie gar nicht vor.

Die "ZDF.reportage" zeigt, was Security, Ausweiskontrollen und Hausverbote tatsächlich leisten und bleibt dabei nah an den Menschen, die Ordnung, Respekt und Baderegeln im Alltag durchsetzen. Der Film begleitet Verantwortliche am Beckenrand, die mit Autorität, Deeskalation und manchmal auch einem Augenzwinkern dafür kämpfen, das Freibad als das zu erhalten, was es sein soll: ein Ort der Erholung für alle.