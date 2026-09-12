Am 20. September 2026 wählt Mecklenburg-Vorpommern einen neuen Landtag. Die "ZDF.reportage" begleitet Menschen aus unterschiedlichen Lebenswelten und fragt, was die Wählerinnen und Wähler kurz vor dem Urnengang bewegt.

Vertrauen in die Politik fehlt

Landärztin Dr. Sylvia Tschötschel erlebt die Sorgen der Menschen täglich. In ihren zwei Praxen in Borrentin und Demmin hört sie von steigenden Preisen, kleinen Renten und fehlenden Zukunftschancen. "Wütend sind viele darüber, dass alles teurer geworden ist. Die Jungen sind weggezogen, es fehlt weit und breit an Perspektiven und leider auch an Vertrauen in die Politik." Die aktuellen Umfragewerte bereiten ihr Angst.



Unzufriedenheit auch in Stralsund. Vor einem Einkaufsmarkt treffen sich Jugendliche und junge Erwachsene. Die 20-jährige Christin S. sagt offen, wen sie wählen möchte: "Die Partei, die uns noch nicht belogen hat. Das ist die AfD." Ihr Begleiter ergänzt: "Die meisten denken hier so wie wir."

Streetworker im Einsatz bei jungen Menschen

Streetworker Mathias T. von der Kreisdiakonie Stralsund beobachtet seit Jahren Veränderungen unter jungen Menschen in Mecklenburg-Vorpommern. Rechts zu sein, sei für viele inzwischen selbstverständlich geworden. "Politisch greifen wir eher wenig ein. Anders natürlich, wenn sie was Verfassungsfeindliches machen. Das haben wir hier sehr genau im Blick." Gleichzeitig fehlten vielerorts Räume und Perspektiven. Von einst 15 Jugendklubs seien nur noch zwei geblieben.

Ein Stimmungsbild vor der Wahl

Mecklenburg-Vorpommern scheint gespalten. Während die einen auf einen politischen Neuanfang hoffen, befürchten andere die Vertiefung gesellschaftlicher Risse. Die "ZDF.reportage" ist unterwegs im Land und versucht, die Stimmung kurz vor der Wahl einzufangen.