Ein Beruf zwischen Werkzeugkasten und Lebenshilfe, zwischen Rohrbruch, Schulhof und sozialem Brennpunkt. Hausmeister lösen Probleme bevor andere sie überhaupt bemerken, ohne Hausmeister würde vielerorts der Alltag nicht glatt laufen.

Abwechslungsreicher Alltag im Krankenhaus

Im Krankenhaus Köln-Merheim startet Cindy Krause in ihren Arbeitstag. Das Gelände ist ein Labyrinth aus 30 Gebäuden, hier arbeiten rund 2000 Menschen. Ihr Telefon klingelt pausenlos: Schlüssel fehlen, Räume müssen umgebaut, Schilder angebracht, Probleme sofort gelöst werden. "Der Job bedeutet mir sehr viel. Ich verbringe hier ja die Hälfte meines Tages. Kein Tag ist wie der andere", sagt Krause. Die gelernte Malerin und Lackiererin ist Hausmeisterin mit Leib und Seele und setzt sich in einem männerdominierten Beruf selbstbewusst durch. Für sie ist klar: Kein Bürojob könnte ihr das geben, was dieser Alltag bietet.

Arbeiten in einem sozialen Brennpunkt

Andreas Stöhr arbeitet als Hausmeister in einem sozialen Brennpunkt der bayrischen Stadt Kitzingen. Die Notunterkünfte sind für Menschen gedacht, die sonst von Obdachlosigkeit bedroht wären. Vandalismus, Alkohol, Drogen und Streit gehören hier zum Alltag. Auch dass Matratzen und Kühlschränke aus dem Fenster fliegen. Stöhr wird hier immer wieder auch zum Vermittler, Streitschlichter und Ansprechpartner für Menschen am Rand der Gesellschaft. "Da ich nicht so einer bin, der von oben herab schaut auf die, sondern auf Augenhöhe bin, ist es genau das, was ich schon immer machen wollte", sagt der Hausmeister.

Viel zu tun in der Schule

Karl-Heinz Biesenbach beginnt seinen Tag um 6.40 Uhr in einem großen Schulkomplex bei Gummersbach. Noch sind die Flure leer, doch bald werden rund 600 Schülerinnen und Schüler das Gebäude füllen. Bis dahin kontrolliert er Türen, Toiletten, Klassenräume und Technik. Abgebrochene Schlüssel, zerstörte Scheiben, Beschwerden des Reinigungsteams oder Vandalismus auf den Schultoiletten – Biesenbach weiß morgens nie, was ihn an einem durchschnittlichen Tag erwartet. "Hausmeister ist kein Beruf, sondern Berufung", sagt er.

Die ZDF.reportage über den vielseitigen und fordernden Beruf des Hausmeisters.