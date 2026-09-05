Was als Abenteuer und Freundschaftsausflug beginnt, entwickelt sich diesmal zu ihrer längsten und zugleich härtesten Tour – geprägt von Pannen, Emotionen und einem Unfall, der alles infrage stellt.

Täglich 250 Kilometer unterwegs

Der Start führt sie über die Wartburg bei Eisenach, die bereits zur ersten großen Herausforderung wird. Steile Anstiege, technische Grenzen und Erschöpfung sorgen früh für Spannungen. Doch das Ziel ist klar: täglich rund 250 Kilometer zurücklegen und dabei möglichst frei und spontan unterwegs sein – inklusive wildem Übernachten in der Natur.



Doch dann passiert ein Unfall. Zwei Freunde kollidieren, beide müssen ins Krankenhaus. Der Schock sitzt tief. Zwischen Sorge, Schuldgefühlen und der Frage nach einem möglichen Abbruch rücken Zusammenhalt und Verantwortung stärker denn je in den Mittelpunkt. Am Ende entschließen sich die übrigen sechs Freunde, die Tour fortzusetzen – auch im Sinne der Verletzten.

Übernachtungen inmitten der Natur

Die Fahrt führt sie weiter durch Rheinland-Pfalz, Luxemburg und Belgien. Müdigkeit, steigender Zeitdruck und verschiedene Fahrstile sorgen erneut für Reibungen. Doch ebenso erleben die Freunde unvergessliche Momente: spontane Hilfsbereitschaft fremder Menschen, Zufallsschlafplätze inmitten idyllischer Natur und immer wieder das Gefühl grenzenloser Freiheit auf zwei Rädern.

Die "ZDF.reportage" begleitet die Männer eine Woche lang hautnah – zwischen Euphorie und Erschöpfung, Schrauberleidenschaft und existenziellen Momenten. Am Ende geht es nicht nur um 1528 Kilometer, sondern um Zusammenhalt, Verantwortung und Freundschaft.