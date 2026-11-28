Doch subjektives Sicherheitsgefühl und tatsächliche Kriminalitätslage unterscheiden sich. Insgesamt ist die Zahl der registrierten Straftaten in den vergangenen 30 Jahren gesunken – von rund 6,5 Millionen im Jahr 1994 auf etwa 5,5 Millionen Fälle 2025.

Unterwegs mit dem Kriminaldauerdienst

Bei Gewaltdelikten gab es zuletzt allerdings wieder einen deutlichen Anstieg. Hannover gehört zu den deutschen Großstädten mit besonders vielen registrierten Straftaten pro Einwohner. Der Kriminaldauerdienst ist hier rund um die Uhr im Einsatz. Christina G. und Michael B. sichern Spuren, dokumentieren Tatorte und treffen auf Menschen in Ausnahmesituationen. "Man nimmt schon auch mal was mit nach Hause", sagt Christina G. Michael B. ist seit 18 Jahren beim KDD: "Es gibt fast nichts, was ich noch nicht gesehen habe".

Viele Gewaltdelikte am Leipziger Hauptbahnhof

Am Leipziger Hauptbahnhof ist die Zahl der erfassten Gewaltdelikte stark angestiegen. Rund 100.000 Menschen passieren den Bahnhof täglich. 2025 registrierte die Bundespolizei dort rund 860 Gewalttaten – über 40 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Bundespolizisten Ronny W. und Jördis W. sind regelmäßig zu zweit auf Streife. Sie kontrollieren Verdächtige, schlichten Konflikte und versuchen, Situationen frühzeitig zu deeskalieren. "Wir spüren schon, dass die Aggressivität zunimmt", sagt Ronny W.

Starke Präsenz im öffentlichen Raum

In Bielefeld zeigt sich, gezielte Polizeiarbeit kann sowohl die gefühlte als auch die tatsächliche Sicherheit auf den Straßen verbessern. Die 2024 gegründete "Soko Innenstadt" kontrolliert bekannte Brennpunkte, geht gegen Drogenkriminalität vor und verstärkt die Präsenz im öffentlichen Raum. Die Zahl der angezeigten Straftaten in der Innenstadt sank innerhalb eines Jahres um rund 22 Prozent, die Zahl der Gewaltdelikte sogar um 35 Prozent. Aus der zunächst befristeten Sonderkommission wird deshalb nun eine feste Einheit.

Eine "ZDF.reportage" über die gefühlte und die tatsächliche Sicherheit im öffentlichen Raum.