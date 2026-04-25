Den Privatjet bereitstellen, das Luxusmenü vorbereiten oder Designerkleidung aussuchen, das ist ihr Alltag. Einblicke in das Leben der High Society.

Reisen per Privatjet

"Der heutige Gast wünscht eine komplett saubere Kabine", sagt Alexander Müller, Privatjet-Broker aus Hamburg. Gemeinsam mit seinem Kollegen Sven organisiert er Flüge für Menschen, die sich nicht mit Airline-Zeitplänen abgeben wollen. Für Unternehmer Julien Backhaus zählt: "Alles richtet sich nach mir. Es ist mein Zeitplan, der heute durchgezogen wird." Ihm hilft der Privatflug, seinen engen Terminkalender einzuhalten, morgens von Hamburg nach Düsseldorf, am Abend wieder zurück in die Hansestadt zu einer Veranstaltung, das geht entspannt nur so.

Persönliche Modeberatung

In München sorgt Personal Shopperin Sonja Grau für diskrete und treffsichere Modeberatung. Ihre Kundinnen schätzten den Komfort: "Für mich ist einfach wichtig, dass ich bei der Hitze nicht in zehn Geschäfte rumspringen muss oder 20 Stücke anprobieren muss. Das ist mir alles zu lästig", sagt Gabriele K.. Die Modeberaterin weiß, was ihre langjährige Kundin kleidet und war bereits im Vorfeld unterwegs, um die richtige Zusammenstellung in den richtigen Größen zu finden.

Privatsternekoch für Zuhause

Marius Mutschinski ist ein Luxus-Privatkoch. Zu seinen Kunden gehören hauptsächlich Prominente und Menschen aus der High Society. Aber jeder mit einem entsprechenden Budget kann sich den Privatsternekoch zu sich nach Hause buchen. Zusammen mit seinem Souschef fährt er zu seinen Kunden und bereitet dort, je nach Bedarf, ein exklusives Frühstück oder ein Sieben-Gänge-Menü zu. "In erster Linie schenke ich wohlhabenden Menschen Zeit. Die fehlt ihnen nämlich oft. Statt vor oder nach der Arbeit in der Küche zu stehen, möchten sie zum Beispiel Zeit mit ihrer Familie verbringen. Dafür buchen sie sich einen Privatkoch wie mich."

Die "ZDF.reportage" bietet einen seltenen Einblick in die Welt der Dienstleister der Reichen und Schönen.