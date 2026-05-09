Was oft schleichend beginnt, endet nicht selten dramatisch: Ungepflegte Gebäude führen zu Leerstand, dieser wiederum zu weiterem Verfall. Am Ende steht der Verlust von Lebensqualität für die Menschen vor Ort.

Viel Leerstand in der Innenstadt

Im Bremerhavener Stadtteil Lehe stehen prächtige Altbauten, die andernorts begehrt wären, leer. Nach aufwendigen Sanierungen in den 1990er-Jahren wechselten viele Häuser mehrfach den Besitzer – getrieben von Spekulanten. Heute fehlen Investitionen, Gebäude verfallen, ganze Straßenzüge wirken aufgegeben.



Seit 15 Jahren lebt Yvonne Plattner in ihrer Wohnung – und will eigentlich bleiben. Doch das Haus wird seit Jahren nicht mehr instand gehalten. Immer mehr Nachbarn ziehen aus, Wohnungen stehen leer. Für Heizöl fehlt das Geld. Die verbliebenen Mieter frieren regelmäßig – und helfen sich selbst, indem sie gemeinsam Geld sammeln.

Soziale Spannungen in der Stadtgesellschaft

Auch in Hagen zeigt sich ein angespanntes Bild – wenn auch mit anderen Vorzeichen. Dort sind es weniger leer stehende Gebäude als vielmehr überbelegte Wohnungen und soziale Spannungen, die vor allem den Stadtteil Wehringhausen prägen. Müll, beschädigte Häuser und verlassene Ladenlokale vertreiben zunehmend alteingesessene Bewohner und Gewerbetreibende. Flamur Sahiti kennt die Stadt seit seiner Kindheit. Er ist Haushaltsauflöser und betreibt ein Geschäft im Viertel. Vor über 30 Jahren kam die Familie aus Albanien nach Deutschland, fühlt sich hier zu Hause. Flamur meint: "Hagen ist nicht mehr wie früher. Aber ich gehe nicht weg."



Die Stadt Hagen reagiert bereits mit konkreten Maßnahmen. Eine eigens eingerichtete Taskforce soll Missstände bekämpfen und Perspektiven schaffen. "Es geht um mehr als Immobilien", betont Patrick Bänsch von der städtischen Entwicklungsgesellschaft: "Unser Ziel ist es, den sozialen Zusammenhalt zu stärken und die Lebensqualität nachhaltig zu verbessern."

Eine "ZDF.reportage" über die Situation in vernachlässigten Nachbarschaften.