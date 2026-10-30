Viele Dienstleister haben sich auf diese Art Aufträge spezialisiert. Oft sind die Kunden für schnelle Hilfe bereit, einen etwas höheren Preis zu bezahlen. Das zieht auch so manche schwarzen Schafe an.

Transparente Preise beim Schlüsseldienst

"Ich hatte letztens noch eine Kundin gehabt, die für eine zugezogene Tür am Ende über 1.400 oder 1.500 Euro bezahlt hat.", sagt Cemil Can. "Finde ich schade, dass Menschen dann halt die Notsituation von anderen Menschen ausnutzen".



In Köln ist Schlüsseldienstbetreiber Can rund um die Uhr im Einsatz. Mal öffnet er innerhalb weniger Sekunden eine zugefallene Wohnungstür, mal tauscht er nach einem Fall häuslicher Gewalt ein Schloss aus. Der 38-Jährige erlebt dabei täglich neue Situationen und versucht, sich mit transparenten Preisen vom schlechten Ruf seiner Branche abzuheben.

Haushaltsgeräte reparieren

Im Raum Bottrop fährt Tim Mattheus jeden Tag zu Kunden, deren Haushaltsgeräte plötzlich den Dienst versagen. Ob Scherbe in der Spülmaschine, gerissener Riemen im Trockner oder verschlissene Stoßdämpfer einer alten Waschmaschine: Er versucht zu reparieren, was sich noch retten lässt. Wie wichtig das sein kann, zeigt der Einsatz in einem Friseursalon. "Ohne Handtücher geht schlecht. Wir brauchen 200 Stück am Tag. Und wenn der nicht läuft, kriegen wir die nicht trocken", erklärt der Inhaber kurz vor einem umsatzstarken Wochenende.

Retter in der Not bei einer Reifenpanne

Auch Roland Johren ist ständig unterwegs. Mit seiner mobilen Reifenwerkstatt hilft er Autofahrern, die nach einer Panne nicht weiterkommen. Besonders an reisestarken Wochenenden klingelt sein Telefon pausenlos. "Wann es passiert, weiß man natürlich nicht. Gestern ging es am Nachmittag erst los", sagt Johren. "Ich war bis um halb zwei unterwegs. Es war schon richtig was zu tun." Für viele Reisende entscheidet sein Einsatz darüber, ob die Fahrt fortgesetzt werden kann oder nicht.

Die "ZDF.reportage" begleitet Menschen, die einspringen, wenn rasche Hilfe gefragt ist, und zeigt, wie ihr Einsatz dafür sorgt, dass unser Leben auch in unerwarteten Situationen weiter funktioniert.