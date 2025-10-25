Die Brüder Engin und Serkan Kaya betreiben als Kfz-Gutachter und TÜV-Prüfer eine Prüfwerkstatt in Rudow, einem Ortsteil von Berlin-Neukölln.

Fehlende Fachkräfte in der Prüfwerkstatt

"Unser Geschäft läuft so gut, weil wir viele Stammkunden haben und auch über Social Media wie Instagram kommen sehr, sehr viele Kunden auf uns zu", erzählt Serkan. Über mangelnde Aufträge kann er nicht klagen – wohl aber über fehlende Fachkräfte. Als ihn eine schwere Grippe erwischt, liegt das Prüfgeschäft still, denn nur er hat in seinem Team die Qualifikation als TÜV-Prüfer.

Brüder führen Familienunternehmen

Die Brüder wohnen mit ihren Eltern direkt neben der Werkstatt. Die Kayas sind in der türkischen Community in Neukölln gut vernetzt. Vater Sait, einst Autohändler, kam 1980 nach Deutschland und legte den Grundstein für das heutige Familienunternehmen. "Ich habe es nicht geschafft, zu studieren, aber meine Jungs sind beide Ingenieure", berichtet er stolz. Mutter Vasfiye prägte ihre Söhne mit Disziplin, Ehrgeiz und einem starken Familiensinn. "Beide haben dafür gesorgt, dass unsere Schulausbildung nicht zu kurz kommt, dass wir von der Straße weg sind und keine Dummheiten machen", erinnert sich Engin.

Eröffnung einer zweiten Prüfstelle

Serkan sucht dringend Verstärkung für seine Prüfhalle, doch qualifizierte Bewerber sind schwer zu finden. Azubi Can absolviert bei Serkan die Ausbildung zum Prüfingenieur – ein Beruf mit Zukunft, aber auch mit Nachwuchssorgen. Gleichzeitig planen die Brüder den nächsten Schritt: die Eröffnung einer zweiten Prüfstelle. "Wenn man Geld verdienen möchte, muss man auch investieren. Von nichts kommt nichts", sagt Serkan. Doch ohne neues Personal bleibt der Traum vorerst nicht realisierbar.

Die "ZDF.reportage" erzählt von unternehmerischem Erfolg und familiärem Zusammenhalt – aber auch von den Herausforderungen einer Familie mit Migrationsgeschichte: vom Ankommen in Deutschland bis hin zum Streben nach Anerkennung und wirtschaftlichem Aufstieg.