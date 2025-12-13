Ob mittelalterlich auf der berühmten Wartburg, wo Ritter, Spielleute und Handwerker den mittelalterlichen Weihnachtsmarkt zum Leben erwecken, oder auf Schloss Bückeburg wo prachtvoll mit Trapezkünstlern und Pferden der Hofreitschule gefeiert wird.

Mittelalter Atmosphäre auf der Wartburg

Die fast tausend Jahre alte Wartburg gehört zum UNESCO-Welterbe. Zur Adventszeit bieten im Innenhof der berühmten Burg Kerzenzieher, Glasbläser, Gewandmeisterinnen und fahrende Händler ihre Waren feil. Die Familie Hildebrandt lebt diese Tradition seit Jahrzehnten. Die 84jährige Christel mit Mann Rüdiger und Sohn Christian sind mit ihrem Glasbläserstand eine echte Institution auf der Burg. Und Marion macht mit Freundinnen und Angestellten auf der Wartburg einen spannenden Ausflug in die deutsche Geschichte. „Hier ist es schön altertümlich, nicht dieses Übliche, nicht dieses Normale, nicht dieses, was man so kennt, immer das gleiche. Sondern schöne kleine Stände, gemütlich“, sagt Auszubildende Nele.

Lichtershow und fürstliche Hofreitschule

Eine festliche Welt voller Magie und Staunen verspricht der "Weihnachtszauber" auf Schloss Bückeburg im Landkreis Schaumburg. Im historischen Ambiente des Schlosses lockt dieser außergewöhnliche Weihnachtsmarkt seine Besucher mit einer einzigartigen Mischung aus Stimmung und Entertainment: Lichtershows auf dem Schlossbalkon, Reit-Aufführungen der fürstlichen Hofreitschule und artistische Darbietungen durch den Cirque de Noël. Besonderen Glamour verleiht dem ganzen Veranstalter Alexander Fürst zu Schaumburg-Lippe, dessen Familiensitz der Veranstaltungsort ist. Er läutet das Weihnachtsspektakels jedes Jahr ein.

Sieben Meter hoher Christbaum

Zwischen alten Gemäuern und funkelnden Lichtern erwartet Besucher auf der Hohenzollernburg stimmungsvolle Stände mit traditionellem Kunsthandwerk, regionalen Spezialitäten und weihnachtlichen Leckereien. Im Inneren der historischen Burg dekoriert das Personal eine zwölf Meter lange Weihnachtstafel mit originalem Service und Silber aus kaiserlichen Beständen. Daneben thront ein sieben Meter hoher Christbaum. Der Weihnachtsmarkt entführt seine Besucher in die weihnachtliche Welt der Hoheiten und Majestäten. Mit Einbruch der Dämmerung werden die Fassaden im Burghof regelmäßig mit großflächigen Illuminationen in Szene gesetzt, und im Burggarten können sich Kleingruppen in beheizten Themenhütten mit deftigen Leckereien bewirten lassen.

Die "ZDF.reportage" schaut hinter die Kulissen der festlichen Weihnachtsmärkte auf Deutschlands Burgen und Schlössern.