Im Jahr 2025 waren nahezu doppelt so viele Hochschulabsolventen arbeitslos wie noch 2022. Der Einstieg in den Arbeitsmarkt wird zunehmend schwieriger, trotz guter Abschlüsse und hoher Qualifikation. Viele suchen monatelang nach einer passenden Stelle.

Keinen Job trotz Promotion

Die Chemikerin Dr. Suna Coban bringt mit Bachelor, Master und Promotion beste Voraussetzungen für eine Karriere in der Industrie mit – und findet dennoch keinen Einstieg. Auch in ihrem Umfeld ist die Situation ähnlich. Alternativen wie eine wissenschaftliche Laufbahn erscheinen unsicher, sind für viele jedoch die einzige Option.

Bewerbungen ohne Erfolg

Auch Alina Pochat erlebt die Herausforderungen des Arbeitsmarktes hautnah. Die 28-Jährige sucht seit Monaten erfolglos eine Stelle im Marketing und hat bereits über 200 Bewerbungen verschickt. Ihre Erfahrungen teilt sie in sozialen Netzwerken – und stößt damit auf große Resonanz bei Gleichaltrigen, die mit ähnlichen Problemen kämpfen.

Wechsel ins Handwerk

Andere gehen einen ganz neuen Weg: Ewa Krzyzanowska, ursprünglich Innenarchitektin, entschied sich nach enttäuschenden Erfahrungen für eine Ausbildung im Handwerk. Heute arbeitet sie als Tischlerin und schätzt die Sicherheit sowie die greifbaren Ergebnisse ihrer Arbeit.

Eine "ZDF.reportage" über eine Generation zwischen Frustration, Unsicherheit und Mut zur Veränderung.