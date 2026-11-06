Gründen liegt bei Gen Z im Trend. 40 Prozent der Gründerinnen und Gründer in Deutschland sind unter 30. Die "ZDF.reportage" begleitet junge Menschen, die früh Verantwortung übernehmen und für ihren Traum alles auf eine Karte setzen.

Arbeitsreiche Tage als selbstständige Konditorin

"Mein Unternehmen besteht hauptsächlich aus Druck und Perfektionismus", sagt Celine Blessin aus Berlin. Die 24-Jährige hat sich als Konditorin selbstständig gemacht. Gerade in den Sommermonaten herrscht Hochbetrieb: Hochzeiten, Einschulungen und Familienfeiern sorgen für volle Auftragsbücher. Schon morgens um sechs beginnt der Arbeitstag. Dann entstehen vegane Zimtschnecken, aufwendige Torten und außergewöhnliche Eiskreationen. Unterstützung bekommt sie von ihrem Ehemann George. Gemeinsam versuchen sie, Unternehmen und Privatleben miteinander zu vereinbaren.

Firmengründung nach dem Abitur

Auch Nicolas Bender und Jan Grüterich aus Horhausen im Westerwald haben sich früh gegen einen klassischen Berufsweg entschieden. Nach dem Abitur gründen die beiden Freunde ein Entrümpelungsunternehmen. Heute gehören Haushaltsauflösungen, Firmenräumungen und Messie-Wohnungen zu ihrem Alltag. Gleichzeitig wollen sie eine eher konservative Branche modernisieren. Mit einer selbst entwickelten Software setzen sie auf digitale Abläufe.

Erfolg mit 3D-Druck Software

Für Milan von dem Bussche aus Darmstadt beginnt alles mit einem Bastelprojekt in der heimischen Garage. Mit 15 Jahren stellt er aus recycelten Plastikflaschendeckeln Filament, den Grundstoff für den 3D-Druck, her und gewinnt damit bei "Jugend forscht". Noch während der Schulzeit gründet er mit Freunden ein Unternehmen. Heute verkauft der 23-Jährige Maschinen und Software für den 3D-Druck, beschäftigt 30 Mitarbeitende und beliefert Kunden in 14 Ländern. Um weiter zu wachsen, sucht er Investoren. Freizeit spielt für ihn eine untergeordnete Rolle. "Ich war eigentlich noch nie ein großer Partygänger. Deshalb habe ich nicht das Gefühl, besonders viel zu verpassen", sagt Milan. Sein ehrgeiziges Ziel: Mit seiner Firma Weltmarktführer werden.

Die "ZDF.reportage" begleitet junge Macher auf ihrem Weg in der Selbstständigkeit. Der Film zeigt, wie sie zwischen wirtschaftlichem Risiko, persönlichem Verzicht und großen Ambitionen ihren Platz im Berufsleben suchen und dabei schon in jungen Jahren Verantwortung für andere übernehmen.