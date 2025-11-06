Industrieabbau, Kinderarmut, Wohnungsnot: Kaiserslautern kämpft gegen den Abstieg – und der Betzenberg wird zum Symbol für Hoffnung und Härte zugleich.

Hohe Arbeitslosenquote

Der "Betzenberg" ist mehr als das Fritz-Walter-Stadion – er ist Identität und Heimat für viele Lauterer. Doch die Stadt Kaiserslautern steckt in der Krise: Einzelhandel und Industrie brechen weg, die Arbeitslosenquote liegt bei 9,7 Prozent, über 22 Prozent der Kinder leben von Bürgergeld.

Unterwegs mit dem Entrümpler

Christopher Fauss-Travessa, 28, kennt die Schattenseiten: "Zwangsräumungen, Messi-Wohnungen, einsame Verstorbene – das ist Alltag", sagt der Entrümpler. Seine Aufträge kommen oft direkt vom Sozialamt. "Man ist froh über Arbeit, aber das Drama muss man auch aushalten."

Stephanie L., alleinerziehend mit drei Kindern, lebt mit 50 Euro in der Monatsmitte: "Ich muss mir Geld leihen – dabei will ich meinen Kindern eine bessere Zukunft bieten."

Ehrenamtliches Engagement

Anke Henkel und Tochter Michelle helfen mit "Herzenssache Kaiserslautern e.V." Menschen in Not. "Die Armut nimmt zu, auch am Betzenberg", sagt Henkel. Einmal pro Woche verteilen sie Kleidung und Hygieneartikel – unterstützt von einem lokalen Supermarkt.

1. FCK bringt Hoffnung

Doch der Betzenberg hat auch eine andere Seite: Fußball. Der 1. FCK bringt Hoffnung, Gemeinschaft und Emotion. Am Kult-Kiosk "Betzebud" trifft man sich vor dem Spiel, Familie Kraus lebt hier ihre Leidenschaft. Auch Manfred Blauth und seine Söhne sind FCK-Fans durch und durch – seit Kindertagen.

Die "ZDF.reportage" begleitet Fans, Helfer und Bewohner des Betzenbergs – und zeigt, wie sie zwischen Krise und Fußballfest ihren Alltag meistern.