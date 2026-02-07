130 Pistenkilometer mit der längsten Talabfahrt Deutschlands begeistern Tausende Wintersportler, hier gibt es die tiefste Felsenschlucht Europas, umrahmt von 400 Gipfeln. Auf einem kann man sogar "eiskalt" übernachten.

Iglu Dorf auf 2.000 Meter Höhe

Sobald sich die weiße Pracht auf Oberstdorf und seine Berge senkt, haben die Einwohner alle Hände voll zu tun, um ihren Besuchern ein einzigartiges Wintererlebnis zu schenken. Auf dem Nebelhorn sorgt die Mannschaft um Manuel Welte auf 2.000 Metern Höhe für eisige Behausungen, in denen die Besucher übernachten können. Ein gutes Dutzend Iglus, mystisch beleuchtet und mit kunstvollen Kreationen aus Eis in Szene gesetzt, entstehen dort Jahr für Jahr. "Wir wissen nie, wann wir loslegen können, wie viele Iglus es geben wird und wann die wieder wegschmelzen", erzählt Manuel Welte.

Beeindruckende Felsenschlucht

Bizarre Eisformationen, funkelnde Schneekristalle, mannsgroße Eiszapfen: Mit 150 Metern ist die Breitachklamm die tiefste Felsenschlucht Mitteleuropas. 300.000 Besucher schlägt sie jedes Jahr in ihren Bann. Besonders magisch ist sie im Winter.

Herausforderung Tiefschneefahren

Im Alpinen Skisport ist es wahrscheinlich das Größte, was man erleben kann: Tiefschneefahren abseits der überfüllten Pisten – nicht ungefährlich wegen der Lawinengefahr. Konrad "Konni" Eggensberger ist einer der wenigen Skilehrer, die eigens für Outback-Touren ausgebildet sind. In seiner Heimat kennt er jeden Hang und jede Gefahrenstelle. Die Technik unterscheidet sich erheblich vom normalen Skifahren, und der Lehrer wird schnell zum Retter: "Wenn einer fällt, verschwindet er nicht selten im tiefen Schnee. Befreien kann man sich daraus selbst kaum. Da hilft dann nur Buddeln und Ziehen."

Viel zu tun für die Pistenbullifahrer

Auch die Pistenbullifahrer haben jede Menge zu tun. Fast 71 Kilometer Loipe müssen präpariert und gepflegt werden. Die Fahrer müssen das Gebiet sehr gut kennen, denn es geht über Wege, Wiesen und Äcker, die von der weißen Pracht verdeckt sind. Wer nicht aufpasst, hat schnell großen Flurschaden angerichtet.

Fehlendes Personal in der Gastronomie

Noch kaum bekannt mit dem winterlichen Bergpanorama ist die 21-jährige Sarah. Für fünf Monate wird sie auf einer Alpe mit anpacken, schon morgens geht es für sie durch Eis und Schnee. Die frisch ausgelernte Köchin aus dem Ruhrgebiet will sich für ihren weiteren Berufsweg orientieren und hat sich im Rahmen eines Saisonarbeiterjobs Oberstdorf ausgesucht. "Ich war als Kind schon mal hier, das ist mir in Erinnerung geblieben. Ich habe noch nie so viel Schnee auf einmal gesehen." Für die Oberstdorfer sind junge Leute wie Sarah eine große Hilfe. Denn vor allem zur Wintersaison fehlt auch hier Personal für die Gästebewirtung.

Die "ZDF.reportage" wirft einen Blick vor und hinter die Kulissen von Deutschlands südlichstem Winterparadies.