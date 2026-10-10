Dort kämpfen Meeresschildkröten ums Überleben, Salzwasserkrokodile werden zur Gefahr für Menschen, und der Epaulettenhai trotzt den extremen Bedingungen der Gezeitenzone. Höhepunkt der Reise ist der Tauchgang am artenreichen Great Barrier Reef.

Krokodilfallen und die giftigste Qualle der Welt

Lizzie Dalys Reise entlang Australiens Küsten beginnt im Nordwesten des Kontinents. An einem Strand beobachtet sie frisch geschlüpfte Grüne Meeresschildkröten, die den kurzen, aber gefährlichen Weg bis zum Meer bewältigen müssen. Nicht nur die hohen Temperaturen können ihnen zum Verhängnis werden – an Land und im Wasser lauern zudem zahlreiche Fressfeinde.

Rund um die Küstenstadt Darwin haben sich die Bestände der bis zu sechs Meter großen Salzwasserkrokodile dank erfolgreicher Schutzmaßnahmen derart erholt, dass die urzeitlichen Reptilien zunehmend zur Gefahr für den Menschen werden. Tiere, die dem Stadtgebiet zu nahe kommen, werden regelmäßig eingefangen und in Auffangstationen oder Tierparks gebracht. Die Biologin begleitet einen Ranger auf dem Weg zu einer Krokodilfalle.

Australien ist berühmt für seine zahlreichen Gifttiere. Gemeinsam mit dem Toxikologen Jamie Seymour fängt Lizzie eine Seewespe – die giftigste Qualle der Welt.

Das Great Barrier Reef

Das Great Barrier Reef zählt zu den artenreichsten Ökosystemen der Erde. Bei einem Tauchgang begegnet Lizzie unter anderem einem imposanten Napoleon-Lippfisch. In einem Korallenforschungszentrum an der Ostküste erforschen Wissenschaftler hitzeresistente Korallen, um geschädigte Teile des Riffs wiederherzustellen und den Folgen des Klimawandels entgegenzuwirken. Immer wieder wird deutlich, wie empfindlich die Küstenökosysteme Australiens sind und welchen Bedrohungen sie ausgesetzt werden.

Biologin Lizzie Daly erkundet die spektakuläre Unterwasserwelt Australiens. Auf ihrer Rundreise um den Kontinent entdeckt sie faszinierende Meeresbewohner und ihre vielfältigen Lebensräume.