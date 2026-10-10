Die Biologin taucht mit Sandtigerhaien, folgt den Spuren einer einzigartigen Walfangtradition und erkundet die geheimnisvollen Kelpwälder. Außerdem besucht sie ein Schutzgebiet für Zwergpinguine sowie eine der größten Kolonien Australischer Seelöwen.

Sandtigerhaie und Zwergpinguine

Lizzie Daly setzt ihre Reise entlang Australiens Küsten fort und macht zunächst im Süden Queenslands Halt. Gemeinsam mit "Shark Girl" Madison Stewart erlebt sie einen unvergesslichen Tauchgang inmitten von Sandtigerhaien. Trotz ihres furchteinflößenden Gebisses gelten die beeindruckenden Räuber für Menschen als weitgehend ungefährlich.

In einer der ältesten Walfangstationen nahe der Küstenstadt Eden erfährt Lizzie mehr über die außergewöhnliche Geschichte der Walfänger, die einst von Orcas bei der Jagd unterstützt wurden. Da die Tiere als Belohnung die nahrhaften Zungen und Lippen der erlegten Wale erhielten, entstand eine einzigartige Zusammenarbeit zwischen Mensch und Tier.

Auf Phillip Island besucht Lizzie die größte Zwergpinguin-Kolonie der Welt. Wiederkehrende Hitzeperioden bedrohen den Bestand der kleinen Seevögel. Dank umfangreicher Schutzmaßnahmen werden auf der Insel jedoch wichtige Erfolge beim Erhalt der Art erzielt.

Bunteste Tiere der Welt

Kelpwälder gelten als das marine Pendant zu den Regenwäldern an Land. In diesem uralten Lebensraum finden Tarnungskünstler wie Anglerfische, Seedrachen und Tintenfische ideale Bedingungen. Noch auffälliger sind die farbenprächtigen Meeresschnecken, die zu den buntesten Tieren der Welt zählen.

In Port Lincoln, Heimat der größten Fischereiflotte Australiens, stellt der industrielle Fischfang das Zusammenleben von Mensch und Tier vor große Herausforderungen. Besonders gefährdet ist der Australische Seelöwe. Auf einer kleinen Insel vor der Küste zählt Lizzie gemeinsam mit Meeresbiologen die neugeborenen Jungtiere einer Seelöwen-Kolonie. Kein ungefährliches Unterfangen, denn die Muttertiere verteidigen ihren Nachwuchs entschlossen.

Erneut wird deutlich, wie verletzlich diese einzigartigen Lebensräume sind und welchen Bedrohungen sie dauerhaft ausgesetzt werden.

Biologin Lizzie Daly erkundet die spektakuläre Unterwasserwelt Australiens. Auf ihrer Rundreise um den Kontinent entdeckt sie faszinierende Meeresbewohner und ihre vielfältigen Lebensräume.