Von den ausgedehnten Seegraswiesen in Shark Bay über die Korallenriffe am Ningaloo Reef bis zu den Mangrovenwäldern des Nordwestens: Lizzie erlebt das einzigartige Naturschauspiel der Korallenblüte und taucht mit Tigerhaien, Meeresschildkröten und Mantarochen.

Orcas, Glattwale und Gabelschwanzseekühe

Der letzte Reiseabschnitt führt sie in den Südwesten Australiens, wo rund um die unterseeischen Canyons eine geheimnisvolle, weitgehend unerforschte Welt existiert. Am Bremer Canyon findet man nicht nur die größte Ansammlung von Orcas auf der Südhalbkugel, Walforscher beobachten dort auch die Population der stark gefährdeten Südlichen Glattwale.

Die Gegend um Shark Bay ist bekannt für ihre großen Populationen von Haien, Delfinen und Dugongs (Gabelschwanzseekühe). Sie leben rund um die Seegraswiesen, die sich über eine Fläche von rund 4000 Quadratkilometern erstrecken. Für Meeresschildkröten und Dugongs sind die Wiesen ein wichtiger Futterplatz – für Seepferdchen eine geschützte Kinderstube.

Mantarochen, Tigerhai und die Mangrovenwälder

Am 260 Kilometer langen Ningaloo Reef erlebt Lizzie die Korallenblüte – ein Massenlaichen, bei dem alle Riffkorallen gleichzeitig Ei- und Spermazellen freisetzen. Das Naturphänomen lockt Mantarochen und Walhaie an. Letztere überwinden für dieses Ereignis sogar Entfernungen von über 5000 Kilometern. Dort taucht Lizzie mit einem der gefräßigsten Räuber des Meeres: dem Tigerhai.

Die Mangrovenwälder in der Region Kimberley im Nordwesten sind Lizzies letzte Station. Dort beobachtet sie die geschickte Jagdtechnik des Schützenfischs und begegnet putzigen Schlammspringern.

Auch entlang der Westküste wird deutlich, wie fragil diese Ökosysteme sind und unter welchem Druck sie stehen.

Biologin Lizzie Daly erkundet die spektakuläre Unterwasserwelt Australiens. Auf ihrer Rundreise um den Kontinent entdeckt sie faszinierende Meeresbewohner und ihre vielfältigen Lebensräume.