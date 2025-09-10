Das Beste aus TV und Streaming

Zu den nominierten Produktionen aus der ZDF-Familie zählen unter anderem in der Kategorie Beste Drama-Serie die achtteilige ZDFneo/Apple+-Serie "KRANK Berlin" über den hektischen Alltag in einer Notaufnahme sowie die Anthologie-Serie "Uncivilized" (ZDF/Das kleine Fernsehspiel).

In der Kategorie Beste Comedy-Serie ist die achtteilige Serie "Tschappel" (ZDFneo) nominiert.

Ebenso gehen die deutsch-dänische Serie "Die Affäre Cum-Ex" und die Vampir-Serie "Love Sucks" (ZDFneo) ins Rennen um die renommierte Auszeichnung.

Nominiert in der Kategorie Beste Comedy / Late Night ist "Die Anstalt – Freunde des Patriarchats".

In der Kategorie Beste Information wurde die 2000. Sendung der Talkshow "Markus Lanz" nominiert. In dieser Ausgabe sprach der Moderator mit acht Korrespondentinnen und Korrespondenten des ZDF zur US-Wahl. In derselben Kategorie tritt auch der Gemeinschaftssender Phoenix mit seiner parlamentarischen Berichterstattung an. Die hierfür zuständige Redaktion "Ereignisse" wird vom ZDF verantwortet.

Als Beste Dokumentation / Reportage geht der Dokumentarfilm "Systemfehler: Der Cum-Ex Skandal" ins Rennen um den Deutschen Fernsehpreis. In der Kategorie Beste Doku-Serie ist die vierteilige Dokumentation "The Wagner Brothers – Zwei Brüder, ein Traum" nominiert.

"37° Leben: Against All Gods – Die Glaubens-WG" kann in der Kategorie Bestes Infotainment auf eine Auszeichnung hoffen.

In der Kategorie Beste Moderation / Einzelleistung Info stellt das ZDF gleich zwei der drei Nominierten: Golineh Atai wurde für ihre Syrien-Berichterstattung nominiert, Eva Schulz für das Politikformat "Deutschland, warum bist du so?". In der analogen Kategorie aus dem Bereich Unterhaltung gehen Bastian Pastewka und Oliver Welke für "Welke & Pastewka – Wiedersehen macht Freude!" und Lutz van der Horst und Fabian Köster für "heute-show spezial: Zwei Besserwessis im Osten" ins Rennen um die Auszeichnung.

Nominiert sind unter anderem auch die "sportstudio reportage" "Höhenrausch – Laura Dahlmeiers Leben nach dem Biathlon", die fünfteilige Dokuserie "FC Hollywood", "Die Helene Fischer-Show" sowie die Doku "Beckenbauer – Der letzte Kaiser", die im Free-TV bei ARTE und im ZDF zu sehen war.

Der Deutsche Fernsehpreis wird am 9. und 10. September in Köln verliehen. Die Federführung für den Deutschen Fernsehpreis liegt in diesem Jahr bei MagentaTV. Das ZDF übernimmt die Gestaltung der Show und deren Ausstrahlung zur Primetime. Seit 1999 wird die Auszeichnung von ARD, RTL, SAT.1 und ZDF zur Würdigung hervorragender Leistungen für das Fernsehen gestiftet. Seit 2020 ist MagentaTV als Stifter hinzugekommen, seit 2023 sind Netflix, Amazon und Disney+ als Kooperationspartner beteiligt. Ausgezeichnet werden herausragende TV- sowie Streaming-Produktionen und deren Macherinnen und Macher.