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Der Deutsche Fernsehpreis - Der Deutsche Fernsehpreis 2026

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Der Deutsche Fernsehpreis 2026
  • 09.09.2026

In 29 Kategorien werden beim Deutschen Fernsehpreis in Köln Auszeichnungen verliehen – moderiert wird die Preisverleihung von Barbara Schöneberger.

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In 29 Kategorien werden beim Deutschen Fernsehpreis in Köln Auszeichnungen verliehen – moderiert wird die Preisverleihung von Barbara Schöneberger.

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Der deutsche Fernsehpreis 2026
Barbara Schöneberger präsentiert zum neunten Mal die große TV-Gala zur wichtigsten Auszeichnung für Fernsehen und Streaming. Wer darf die begehrten Trophäen mit nach Hause nehmen? Ein glamouröser Showabend mit zahlreichen Stars, Überraschungen und der Ehrung herausragender Leistungen des vergangenen TV-Jahres.
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