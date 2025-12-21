Der Zehnkampf-Weltmeister Leo Neugebauer, die Biathlon-Gesamtweltcupsiegerin Franziska Preuß und die Basketball-Europameister sind die Sportler des Jahres 2025. Bei der Zeremonie im Kurhaus von Baden-Baden kamen 720 geladene Gäste am Abend des vierten Advents zusammen, um die sportlichen Höchstleistungen im Zwischenjahr zwischen Olympia in Paris und den schon im Februar steigenden Winterspielen zu würdigen.