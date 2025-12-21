Sportler des Jahres: Leo Neugebauer

Neues Video
Leo Neugebauer ist Sportler des Jahres. Der Zehnkampf-Weltmeister gewinnt mit 2.343 Stimmen vor dem Schwimmer Florian Wellbrock (1.377) und Radprofi Florian Lipowitz (1.140).
