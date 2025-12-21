Sportler des Jahres: Leo Neugebauer

Leo Neugebauer ist Deutschlands Sportler des Jahres 2025 und geht von der Bühne der Gala in Richtung Publikum
Sportler des Jahres
  • 21.12.2025

Leo Neugebauer ist Sportler des Jahres. Der Zehnkampf-Weltmeister gewinnt mit 2.343 Stimmen vor dem Schwimmer Florian Wellbrock (1.377) und Radprofi Florian Lipowitz (1.140).

