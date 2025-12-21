Sportlerin des Jahres: Franziska Preuß

Franziska Preuß hält lächelnd ihren Preis für die Sportlerin des Jahres 2025 in der Hand
Franziska Preuß ist Sportlerin des Jahres. Die Biathletin gewinnt mit 1.749 Stimmen vor der Sportgymnastin Darja Varfolomeev (1.701) und der Schwimmerin Anna Elendt (880).

SportShowunterhaltsamSportler des Jahres