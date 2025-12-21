Neues Video
ZDF
Sportler des Jahres - Team des Jahres: Die deutschen Basketballer
Sportler des Jahres
Team des Jahres: Die deutschen Basketballer
Neues Video
ZDF
Sportler des Jahres
Team des Jahres: Die deutschen Basketballer
- 21.12.2025
Die deutschen Basketball-Europameister gewinnen mit 2.638 Stimmen vor der Männer-Hockey-Nationalmannschaft (1.367) und der 4×100-Meter-Staffel der Frauen (1.051).
Team des Jahres: Die deutschen Basketballer
- Neues Video
- Sport
- Show
- unterhaltsam
- 21.12.2025
- ZDF
Die deutschen Basketball-Europameister gewinnen mit 2.638 Stimmen vor der Männer-Hockey-Nationalmannschaft (1.367) und der 4×100-Meter-Staffel der Frauen (1.051).