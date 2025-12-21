Basketballer bei Gala
Sportler des Jahres
Neues Video
ZDF

Sportler des Jahres - Team des Jahres: Die deutschen Basketballer

Sportler des Jahres
Team des Jahres: Die deutschen Basketballer
Abspielen
Neues Video
ZDF
Sportler des Jahres
Team des Jahres: Die deutschen Basketballer
  • 21.12.2025

Die deutschen Basketball-Europameister gewinnen mit 2.638 Stimmen vor der Männer-Hockey-Nationalmannschaft (1.367) und der 4×100-Meter-Staffel der Frauen (1.051).

Abspielen
Sportler des Jahres 2025
Team des Jahres: Die deutschen Basketballer

Die deutschen Basketball-Europameister gewinnen mit 2.638 Stimmen vor der Männer-Hockey-Nationalmannschaft (1.367) und der 4×100-Meter-Staffel der Frauen (1.051).

Abspielen
Ähnliche Inhalte entdecken
SportShowunterhaltsamSportler des Jahres