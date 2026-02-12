Lowkey in love?

Commitment Issues - typisch Gen Z? In der Bar zeigt sich ein geteiltes Bild: Haus und Hochzeit bei Nico und Jo. Yaz will sich nicht mal auf einen festen Wohnsitz festlegen. Die anderen stehen dazwischen. Aber allen ist wichtig: Nicht nur die romantische Liebe zählt!

Auf der Suche nach Liebe

Ist die Liebe das, was wir alle suchen? Zwei der Protagonisten haben sie bereits gefunden: Jo (24) und Nico (28) stürzen sich schon früh mit voller Überzeugung in ihre monogame Beziehung – mit allem, was dazugehört: Haus, Hochzeit und baldigem Kinderwunsch. Auch Defne wünscht sich eine Beziehung. Allerdings wurde sie in der Vergangenheit so stark verletzt, dass es für sie nicht einfach wird, sich auf etwas Neues einzulassen. Aber wie findet man denn überhaupt die Liebe? Kann man oder sollte man sie suchen?

Polyamorie statt Paarmodell

Emma lebt polyamor, in einem Beziehungsgeflecht, das sich "Polykül" nennt. Die Liebe hat er hier zu einer Person gefunden, die drei weitere Beziehungen führt. Er ist offen für mehr, auch weil er sich schnell verliebt. Eine zweite Beziehung könnte er sich durchaus vorstellen. Die Lebensrealität von Nico und Jo wäre so gar nichts für ihn.

Freie Liebe ohne feste Grenzen

Yaz lebt Liebe mit vielen Menschen – auch Freunden, und vor allem einer: ihrer besten Freundin Loni. Im Dorf denkt man schon, sie seien ein Paar, aber auch wenn sie sich hin und wieder Männer teilen, würden sie es selbst nicht so definieren. Nur einen festen Partner, den will sie aktuell überhaupt nicht.

Zwischen sexueller Unerfahrenheit und radikaler Offenheit

Ein Lebensstil, der für Nine ganz weit entfernt ist. Auch wenn sie und Yaz sich in einem einig sind: Liebe bedeutet nicht nur romantische Liebe. Aber Yaz' Offenheit ist das Gegenteil von Nines sexueller Welt. Sie hatte noch nie Sex. Aber auch wenn ihre Freunde sich Sorgen machen, sie könnte einsam sein oder werden – sie selbst fühlt viel Liebe um sich herum und in sich selbst.