der Podcast: Der Trump Effekt - Folge 22: Der große Bluff vom Frieden?
Nach Trumps Auftritt als vermeintlicher Friedensbringer bleibt Ernüchterung: Putin freut sich über die Bilder, Europas Einfluss schwindet – und die Ukraine wartet weiter auf echte Perspektiven.
- 26.08.2025
- ZDF
Nach Trumps Auftritt als vermeintlicher Friedensbringer bleibt Ernüchterung: Putin freut sich über die Bilder, Europas Einfluss schwindet – und die Ukraine wartet weiter auf echte Perspektiven.
auslandsjournal – der Podcast: "Der Trump-Effekt". ZDF-Sonderkorrespondentin Katrin Eigendorf, Brüssel-Korrespondent Ulf Röller und Washington-Studioleiter Elmar Theveßen analysieren jede Woche die von der Trump-Präsidentschaft ausgelösten tiefgreifenden, globalen Veränderungen. Es geht um Macht, Erpressung, militärische und wirtschaftliche Druckmittel und Narzissmus als Regierungsstil.
Die Hosts ordnen die wichtigsten Entwicklungen ein und erklären komplexe Zusammenhänge. Ein (Video)-Podcast für alle, die verstehen wollen, warum die Welt seit Trump nicht mehr dieselbe ist – und was als Nächstes kommen könnte.