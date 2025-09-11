der Podcast: Der Trump Effekt - Folge 24: Eure Fragen, unsere Antworten
- Politik
- Talk
- informativ
- 11.09.2025
Attentat auf Charlie Kirk erschüttert die USA. Wir sprechen über Trumps Reaktion. Außerdem beantworten wir eure Fragen: Kommt Trumps nächste Amtszeit? Und hat Putin etwas gegen Trump in der Hand?
- Politik
- Talk
- informativ
- 11.09.2025
- ZDF
Attentat auf Charlie Kirk erschüttert die USA. Wir sprechen über Trumps Reaktion. Außerdem beantworten wir eure Fragen: Kommt Trumps nächste Amtszeit? Und hat Putin etwas gegen Trump in der Hand?
auslandsjournal – der Podcast: "Der Trump-Effekt". ZDF-Sonderkorrespondentin Katrin Eigendorf, Brüssel-Korrespondent Ulf Röller und Washington-Studioleiter Elmar Theveßen analysieren jede Woche die von der Trump-Präsidentschaft ausgelösten tiefgreifenden, globalen Veränderungen. Es geht um Macht, Erpressung, militärische und wirtschaftliche Druckmittel und Narzissmus als Regierungsstil.
Die Hosts ordnen die wichtigsten Entwicklungen ein und erklären komplexe Zusammenhänge. Ein (Video)-Podcast für alle, die verstehen wollen, warum die Welt seit Trump nicht mehr dieselbe ist – und was als Nächstes kommen könnte.