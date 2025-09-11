Donald Trump als Schatten mit erhobenen Händen, dahinter Weltkugel mit zerfetzter US-Flagge und dunkle Wolken, unten Schriftzug: "Der Trump Effekt - Eure Fragen, unsere Antworten"
der Podcast: Der Trump Effekt
ZDF

der Podcast: Der Trump Effekt - Folge 24: Eure Fragen, unsere Antworten

der Podcast: Der Trump Effekt
Folge 24: Eure Fragen, unsere Antworten
  • Politik
  • Talk
  • informativ
Abspielen
ZDF
der Podcast: Der Trump Effekt
Folge 24: Eure Fragen, unsere Antworten
  • 11.09.2025

Attentat auf Charlie Kirk erschüttert die USA. Wir sprechen über Trumps Reaktion. Außerdem beantworten wir eure Fragen: Kommt Trumps nächste Amtszeit? Und hat Putin etwas gegen Trump in der Hand?

Abspielen
auslandsjournal
der Podcast: Der Trump Effekt
Folge 24: Eure Fragen, unsere Antworten
  • Politik
  • Talk
  • informativ
  • 11.09.2025
  • ZDF

Attentat auf Charlie Kirk erschüttert die USA. Wir sprechen über Trumps Reaktion. Außerdem beantworten wir eure Fragen: Kommt Trumps nächste Amtszeit? Und hat Putin etwas gegen Trump in der Hand?

Abspielen

auslandsjournal – der Podcast: "Der Trump-Effekt". ZDF-Sonderkorrespondentin Katrin Eigendorf, Brüssel-Korrespondent Ulf Röller und Washington-Studioleiter Elmar Theveßen analysieren jede Woche die von der Trump-Präsidentschaft ausgelösten tiefgreifenden, globalen Veränderungen. Es geht um Macht, Erpressung, militärische und wirtschaftliche Druckmittel und Narzissmus als Regierungsstil.

Die Hosts ordnen die wichtigsten Entwicklungen ein und erklären komplexe Zusammenhänge. Ein (Video)-Podcast für alle, die verstehen wollen, warum die Welt seit Trump nicht mehr dieselbe ist – und was als Nächstes kommen könnte. 