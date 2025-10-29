Donald Trump als Schatten vor Weltkugel mit ausgefranster USA-Flagge, dahinter dunkle Wolken. Im Vordergrund Schriftzug: Der Trump Effekt, auslandsjournal - der Podcast und "Ein Jahr nach der US-Wahl - Trumps neue Weltordnung?"
der Podcast: Der Trump Effekt
der Podcast: Der Trump Effekt - Folge 30: Ein Jahr nach der US-Wahl - Trumps neue Weltordnung?

der Podcast: Der Trump Effekt
Folge 30: Ein Jahr nach der US-Wahl - Trumps neue Weltordnung?
der Podcast: Der Trump Effekt
Folge 30: Ein Jahr nach der US-Wahl - Trumps neue Weltordnung?
  29.10.2025

Ein Jahr nach der Wahl: Welche Machtverschiebungen hat Trump ausgelöst? Von Innenpolitik bis Ukraine – wie verändert er die USA, die Diplomatie und die globale Ordnung?

auslandsjournal
der Podcast: Der Trump Effekt
Folge 30: Ein Jahr nach der US-Wahl - Trumps neue Weltordnung?

Ein Jahr nach der Wahl: Welche Machtverschiebungen hat Trump ausgelöst? Von Innenpolitik bis Ukraine – wie verändert er die USA, die Diplomatie und die globale Ordnung?

auslandsjournal – der Podcast: "Der Trump-Effekt". ZDF-Sonderkorrespondentin Katrin Eigendorf, Brüssel-Korrespondent Ulf Röller und Washington-Studioleiter Elmar Theveßen analysieren jede Woche die von der Trump-Präsidentschaft ausgelösten tiefgreifenden, globalen Veränderungen. Es geht um Macht, Erpressung, militärische und wirtschaftliche Druckmittel und Narzissmus als Regierungsstil.

Die Hosts ordnen die wichtigsten Entwicklungen ein und erklären komplexe Zusammenhänge. Ein (Video)-Podcast für alle, die verstehen wollen, warum die Welt seit Trump nicht mehr dieselbe ist – und was als Nächstes kommen könnte. 

