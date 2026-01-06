der Podcast: Der Trump Effekt - Folge 38: Venezuela, Grönland - was kommt dann?
- 06.01.2026
US-Spezialeinheiten schlagen in Venezuela zu, Maduro steht in den USA vor Gericht. Während die Welt sich sortiert, blickt Trump bereits auf Grönland und Kuba. Wie sieht seine neue Weltordnung aus?
auslandsjournal – der Podcast: "Der Trump-Effekt". ZDF-Sonderkorrespondentin Katrin Eigendorf, Brüssel-Korrespondent Ulf Röller und Washington-Studioleiter Elmar Theveßen analysieren jede Woche die von der Trump-Präsidentschaft ausgelösten tiefgreifenden, globalen Veränderungen. Es geht um Macht, Erpressung, militärische und wirtschaftliche Druckmittel und Narzissmus als Regierungsstil.
Die Hosts ordnen die wichtigsten Entwicklungen ein und erklären komplexe Zusammenhänge. Ein (Video)-Podcast für alle, die verstehen wollen, warum die Welt seit Trump nicht mehr dieselbe ist – und was als Nächstes kommen könnte.