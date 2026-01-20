Links Donald Trump mit erhobener Faust als Schatten vor US-Flagge, rechts Foto von Demonstration gegen Trump in Grönland, unten Schriftzug: "Der Trump Effekt - Trump in Davos - Kommt jetzt der große Grönland-Knall?"
der Podcast: Der Trump Effekt
der Podcast: Der Trump Effekt - Folge 40: Trump in Davos

der Podcast: Der Trump Effekt
Folge 40: Trump in Davos
der Podcast: Der Trump Effekt
Folge 40: Trump in Davos
  20.01.2026

Beim Weltwirtschaftsforum in Davos trifft Donald Trump auf Europas Spitzen. Streitpunkt: Grönland. Uns was passiert mit der Ukraine? Die Analyse im "Trump Effekt".

auslandsjournal
der Podcast: Der Trump Effekt
Folge 40: Trump in Davos

auslandsjournal – der Podcast: "Der Trump-Effekt". ZDF-Sonderkorrespondentin Katrin Eigendorf, Brüssel-Korrespondent Ulf Röller und Washington-Studioleiter Elmar Theveßen analysieren jede Woche die von der Trump-Präsidentschaft ausgelösten tiefgreifenden, globalen Veränderungen. Es geht um Macht, Erpressung, militärische und wirtschaftliche Druckmittel und Narzissmus als Regierungsstil.

Die Hosts ordnen die wichtigsten Entwicklungen ein und erklären komplexe Zusammenhänge. Ein (Video)-Podcast für alle, die verstehen wollen, warum die Welt seit Trump nicht mehr dieselbe ist – und was als Nächstes kommen könnte. 

