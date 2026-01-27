der Podcast: Der Trump Effekt - Folge 41: ICE - Eskaliert die Gewalt in Minneapolis?
- 27.01.2026
Nach tödlichen Schüssen bei ICE-Einsätzen in Minneapolis wächst der politische Druck auf Trump. Kann die Lage jetzt eskalieren?
auslandsjournal – der Podcast: "Der Trump-Effekt". ZDF-Sonderkorrespondentin Katrin Eigendorf, Brüssel-Korrespondent Ulf Röller und Washington-Studioleiter Elmar Theveßen analysieren jede Woche die von der Trump-Präsidentschaft ausgelösten tiefgreifenden, globalen Veränderungen. Es geht um Macht, Erpressung, militärische und wirtschaftliche Druckmittel und Narzissmus als Regierungsstil.
Die Hosts ordnen die wichtigsten Entwicklungen ein und erklären komplexe Zusammenhänge. Ein (Video)-Podcast für alle, die verstehen wollen, warum die Welt seit Trump nicht mehr dieselbe ist – und was als Nächstes kommen könnte.